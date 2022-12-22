АМКУ оштрафовал производителя чаев Greenfield и TESS на 80 миллионов за связи с Россией

АМКУ оштрафовал компанию "Орими Украина" (сменила название на "ТС Трейд") на 80 млн грн за предоставление неполных сведений об отсутствии связи конечного бенефициара с РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

"Орими Украина" является производителем чая и натурального кофе - продукция выпускается под такими зарегистрированными и Украине торговыми марками, как "Greenfield", "TESS", "Принцесса Гита", "Принцесса Канди", "Принцесса Нури" и "Принцесса Ява", "Jardin", "Piazza del Caffe" и "Жокей".

"Дело против компании АМКУ начал по заявлению ритейлера - ООО "ВОСТОРГ". В нем сообщалось, что ООО "ОРИМИ УКРАИНА" разослало торговым сетям и дистрибьюторам Украины электронное письмо с заявлением о том, что его конечные бенефициарные владельцы, в том числе и мажоритарный бенефициарный владелец корпоративных прав в уставном капитале - Вероника Касьяненко, не связаны с РФ.

Также в письме отмечалось, что Вероника Касьяненко является гражданкой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии последние 10 лет и "является международным независимым частным инвестором, активно инвестирует в акции и облигации публичных компаний во всем мире ... и не инвестирует в Россию, не является акционером любых компаний России, не ведет бизнес в России", - добавили в АМКУ.

Заявитель в АМКУ отмечал, что "Орими Украина" может быть связано с российской компанией "Орими Трэйд", владельцами которой являются российские предприниматели Сергей Касьяненко и Александр Евневич.

В ответном письме, направленном по требованию Комитета о предоставлении информации, "Орими Украина" отметила, что не владеет информацией о связях Вероники Касьяненко с Сергеем Касьяненко.

ВИДЕО ДНЯ

"В то же время благодаря информации, полученной от СБУ, Службы внешней разведки Украины и от торговых сетей и конкурентов ответчика, АМКУ был установлен факт наличия родственных связей между Вероникой Касьяненко (бенефициаром ООО "Орими Украина") и Сергеем Касьяненко (одним из владельцев российской компании "Орими Трейд")", - говорится в сообщении.

Распространение "Орими Украина" в письмах неполной информации о своих владельцах из России, в частности, отрицание факта их прямого отношения к стране-агрессору может повлиять на намерения торговых сетей и дистрибьюторов по сотрудничеству с ответчиком и реализации его товаров, а также - на желание украинских потребителей покупать товары указанных торговых марок.

Такие действия являются нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, за что на ответчика был наложен штраф, пояснили в АМКУ.

Напомним:

Сообщалось, что АМКУ открыл дело в отношении ООО "ОРИМИ УКРАИНА" по факту вероятного введения в заблуждение относительно "непричастности к России".

Экономическая правда