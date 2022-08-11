АМКУ проверит продавца чаев Greenfield и TESS на причастность к России

Антимонопольный комитет открыл дело по факту вероятного введения в заблуждение по поводу "непричастности к России".

Об этом говорится в заявлении АМКУ.

Так, Комитет начал рассмотрение дела по признакам совершения ООО "ОРИМИ УКРАИНА" нарушения в виде распространения вводящей в заблуждение информации.

Компания реализует в Украине чай под торговыми марками "Greenfield", "TESS", "Принцесса Гита", "Принцесса Канди", "Принцесса Нури" и "Принцесса Ява", а также кофе под торговыми марками "Jardin", "Piazza del Caffe" и "Жокей".

"Дело начато по заявлению, поданному в АМКУ ритейлером - ООО "ВОСТОРГ". Заявитель сообщил, что ООО "ОРИМИ УКРАИНА" разослало торговым сетям и дистрибьюторам Украины электронное письмо, в котором отметило, что его конечные бенефициарные владельцы, в том числе владелец корпоративных прав в уставном капитале – Вероника Касьяненко, не связанная с российской федерацией.

В письме отмечалось, что она уже 10 лет является гражданкой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и "является международным независимым частным инвестором, активно инвестирует в акции и облигации публичных компаний во всем мире... и не инвестирует в Россию, не является акционером каких-либо компаний россии, не ведет бизнес в россии", - говорится в сообщении АМКУ.

Однако заявитель отмечает, что ООО "ОРИМИ УКРАИНА" может быть связано с российской компанией "Оримы Трэйд", владельцами которой являются известные российские предприниматели Сергей Касьяненко и Александр Евневич. Также из открытых источников известно, что последний даже получал медаль от президента страны-агрессора.

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В письме-ответе, направленном по требованию Комитета, ООО "ОРИМИ УКРАИНА" сообщило, что не владеет информацией о связях Вероники Касьяненко с Сергеем Касьяненко и не имеет данных о других субъектах хозяйствования в мире, владельцем которых является Вероника Касьяненко.

"В то же время Комитету известно, что российская компания "Орымы Трэйд" осуществляет реализацию такой же продукции, что и ответчик (чая и кофе под такими же торговыми марками), имеет схожее название с названием ответчика и одинаковую фамилию владельцев (бенефициаров), что может свидетельствовать о связанность этих предприятий из-за родственных отношений их бенефициарных собственников или другим способом", - говорится в позиции АМКУ.

Так, Комитет сделал вывод, что изложенная в разосланном торговым сетям и дистрибьюторам письме информация о том, что Вероника Касьяненко не имеет отношения к бизнесу в России, не подтверждена.

"Таким образом, эта информация может содержать признаки ложной и влияет или может влиять на намерения субъектов хозяйствования или потребителей сотрудничать с ООО "ОРИМИ УКРАИНА", или покупать его товары.

Учитывая это, Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по признакам совершения обществом с ограниченной ответственностью "ОРИМИ УКРАИНА" нарушения, предусмотренного статьей 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" - распространение вводящей в заблуждение информации, - резюмировали в АМКУ.

Экономическая правда