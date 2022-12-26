"10-10-10": автори реформи пропонують додатковий податок на зняття готівки

Оновлена концепція податкової реформи ("10-10-10"), яку курує заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, передбачає суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.

Про це йдеться у статті ЕП.

У матеріалі підкреслюється, що така пропозиція реформаторів - найбільш контраверсійна.

"Мета - боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування.

Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем", - йдеться у статті.

Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок.

Зазначається, що ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий.

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За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".

При цьому існує ймовірність, що у фінальний законопроєкт цей податок не увійде. Зокрема, це буде залежати від остаточних ставок ПДВ та ПДФО, які авторам вдасться відстояти під час дискусії з міжнародними партнерами.

"Проте майже напевно в податковій реформі будуть інші обмеження на готівкові розрахунки. Серед них - заборона на зняття готівки юридичними особами та заборона продажу за готівку підакцизної продукції.

Усі наведені обмеження та податок на готівку автори пропонують вводити лише тоді, коли в Україні не буде проблем з безготівковими розрахунками, зокрема внаслідок тривалих блекаутів та відсутності стабільного зв'язку", - резюмує автор матеріалу.

Детальніше про оновлену концепцію податкової реформи "10-10-10" читайте у статті Ярослава Вінокурова: Податок на готівку та гарантія відшкодування ПДВ: реформа "10-10-10" знову на порядку денному. Що там нового?

Економічна правда