У Казахстані підтвердили, що McDonald's пішов через проблеми з поставками м'яса з РФ

reuters

Мережа ресторанів McDonald's у Казахстані забезпечувалася м'ясною продукцією і напівфабрикатами російського виробництва, але у зв'язку з відходом мережі з РФ виникла проблема з поставками сировини.

Про це йдеться у заяві Міністерства сільського господарства Казахстану.

Там додали, що мережа McDonald's на території Казахстану "забезпечувалася м'ясною продукцією і напівфабрикатами російського виробництва, де у компанії були розташовані великі розподільні центри".

Проте через вихід із РФ у мережі виникли логістичні проблеми із поставкою сировини.

"Представники McDonald`s були готові перейти в перспективі на казахстанську продукцію. Однак впровадження вітчизняними виробниками високих стандартів компанії зайняло певний час.

До переходу на місцеву сировину на прохання представників McDonald's міністерство сільського господарства та інші державні органи були і зараз готові посприяти в прискоренні та спрощенні процедур постачання продукції з третіх країн, щоб не допустити закриття мережі ресторанів на території країни.

У цей час казахстанські виробники м'ясної та молочної продукції вже розпочали роботу з приведення виробництва у відповідність до вимог McDonald's, і на початку 2023 року були заплановані роботи з аудиту підприємств. Однак, у зв'язку із закриттям McDonald`s, запланований аудит не відбувся", - заявили у відомстві.

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Там додали, що щоб стати постачальником сировини або напівфабрикатів для компанії McDonald's, необхідно пройти сертифікацію, яка передбачає жорсткі та дорогі вимоги до всього ланцюжка виробництва: від кормів для тварин до упаковки.

"При цьому гарантії, що компанія вибере того чи іншого постачальника - немає", - пояснили в міністерстві.

Перед цим стало відомо, що в Алмати та інших містах Казахстану демонтують вивіски McDonald's після того, як компанія вирішила припинити роботу в країні через обмеження в поставках.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що McDonald’s має намір покинути Казахстан після того, як збої, спричинені вторгненням Росії в Україну, залишили країну без заміни російських поставок м’яса.

Економічна правда