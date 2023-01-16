Російський бренд-наступник McDonald's подав заявку на торгову марку в Казахстані

Російський бренд-наступник McDonald's - "Вкусно и точка" - подав заявку на реєстрацію своїх торгових марок у Казахстані після виходу американської компанії з його ринку.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву уряду Казахстану.

McDonald's і його казахстанський ліцензіат розірвали свою угоду в цьому місяці, пославшись на проблеми з поставками.

Раніше Reuters писало з посиланням на джерела, що McDonald's Kazakhstan перестав купувати поставки з Росії і мав проблеми з їх заміною.

"McDonald's закрив свої російські ресторани незабаром після того, як Москва відправила десятки тисяч військових в Україну в лютому минулого року, в кінцевому підсумку продавши їх місцевому ліцензіату Олександру Говору, який представив бренд "Вкусно и точка" в червні", - нагадало агентство.

Російська компанія не відразу відповіла на запит про коментар.

Нагадаємо:

Мережа ресторанів McDonald's у Казахстані забезпечувалася м'ясною продукцією і напівфабрикатами російського виробництва, але у зв'язку з відходом мережі з РФ виникла проблема з поставками сировини.

Повідомлялось, що McDonald’s має намір покинути Казахстан після того, як збої, спричинені вторгненням Росії в Україну, залишили країну без заміни російських поставок м’яса.

Економічна правда