Минюст США арестовал около 700 миллионов долларов основателя FTX Бенкмана-Фрида

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Федеральная прокуратура США арестовала почти 700 млн долларов в активах основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида в январе, большинство из которых акций Robinhood.

Об этом сообщает Bloomberg.

В агентстве отмечают, что минюст объявил об аресте акций Robinhood в начале этого месяца, но в пятницу предоставил более полный список конфискованных активов, включая наличные, хранящиеся в различных банках, и активы, размещенные на криптовалютной бирже Binance.

Бенкмен-Фрид, которого обвиняют в краже миллиардов долларов у клиентов FTX для уплаты долгов его хедж-фонда, ориентированного на криптовалюту, не признал себя виновным в обвинениях в мошенничестве.

Право собственности на конфискованные акции Robinhood, оцененные примерно в 525 миллионов долларов, было предметом споров между Bankman-Fried, FTX и обанкротившимся криптокредитором BlockFi.

Последний арест активов, о котором сообщил минюст, состоялся в четверг, когда прокуратура изъяла 94,5 млн долларов наличными со счета в Silvergate Bank, который был связан с FTX Digital Markets, дочерней компанией FTX на Багамах. Министерство юстиции также изъяло более 7 млн долларов с других счетов Silvergate, связанных с Bankman-Fried и FTX.

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Напомним:

Обанкротившаяся криптобиржа заявила о "значительном прогрессе" в усилиях, направленных на максимальный возврат активов.

Клиенты обанкротившейся криптобиржи FTX подали иск в суд по делу о банкротстве против экс-гендиректора FTX Сэма Бенкмана-Фрида и других должностных лиц биржи в надежде быть первыми в очереди на возмещение средств.

Криптовалютная биржа FTX вернула более $5 млрд ликвидных активов, но масштабы потерь клиентов в результате ее краха все еще неизвестны.