"Райффайзен" в прошлом году уплатил в РФ вчетверо больше налогов: что говорят в банке

Российский "Райффайзен" только за три квартала 2022 года уплатил 369 млн евро налогов, что вчетверо больше, чем годом ранее - в банке это объясняют повышением курса рубля.

Об этом говорится в статье ЭП.

По итогам трех кварталов 2022 года прибыль российского учреждения выросла на 313% по сравнению с тремя кварталами 2021 года до 1,42 млрд евро. Российская "дочка" RBI принесла почти половину всей чистой прибыли группы за это время.

Соответственно, за три квартала прошлого года "Райффайзен банк Россия" перечислил в бюджет государства-агрессора 369 млн евро. За аналогичный период 2021 года учреждение уплатило почти вчетверо меньше - 94 млн евро.

"Увеличение прибыли является результатом повышения курса российского рубля вместе с ростом процентного дохода и увеличением чистого комиссионного дохода, в частности из-за валютного контроля, введенного Центральным банком России", - сообщил главный офис RBI в ответе на запрос ЭП.

При этом с начала большой войны российская "дочка" потеряла 1,3 млн клиентов, а ее кредитный портфель, по данным пресс-службы RBI, сократился на 25%.

Свою официальную позицию относительно российского полномасштабного вторжения в Украину "Райффайзен" объявил лишь 17 марта. До сих пор эта позиция осталась неизменной, а озвученные банком намерения выйти с российского рынка остались намерениями.

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