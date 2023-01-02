Украина получит первые 15 миллионов LED-ламп от ЕС в январе

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Первую часть LED-ламп в рамках программы от Европейского союза Украина получит в январе, всего предусмотрена поставка 30 млн таких ламп.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам разговора президента Владимира Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В ходе разговора стороны обсудили реализацию новой программы макрофинансовой помощи Украине объемом 18 млрд евро. Зеленский отметил важность получения первого транша этой помощи в размере 3 млрд евро уже в январе.

Он также поблагодарил за привлечение Европейской комиссии к реализации ряда гуманитарных инициатив в нашей стране. Стороны договорились, что первые 15 млн LED-ламп, профинансированные ЕК, поступят в Украину в январе.

Кроме того, Зеленский обсудил с президентом ЕК ход проекта по восстановлению 74 разрушенных украинских школ, на финансирование которого Евросоюз выделил 100 млн евро. Он выразил надежду, что эти заведения будут реконструированы до сентября 2023 года.

Напоминаем:

Начало программы по бесплатному обмену ламп накаливания на LED-лампы запланировано с 1 января 2023 года.

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Люди в возрасте от 18 лет могут прийти в отделение "Укрпочты" или оставить свою заявку сначала на портале "Дія", а затем физически прийти в отделение "Укрпочты" и бесплатно поменять старые лампы накаливания на новые LED-лампы.

Еврокомиссия профинансирует около 30 миллионов светодиодных ламп для Украины, о необходимости такой поддержки заявил президент Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 50 млн LED-ламп позволят сохранить около 1 ГВт электричества.