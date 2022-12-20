Обмінювати лампи розжарювання на LED-лампи можна буде з січня у відділеннях "Укрпошти"

Початок програми з безкоштовного обміну лам розжарювання на LED-лампи заплановано з 1 січня 2023 року.

Про це повідомила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

"Є пропозиція уряду України замінити 50 млн старих лампочок на LED-лампи, ми цю ініціативу озвучили нашим міжнародним партнерам, і першим хто приєднався до цієї ініціативи, став Євросоюз, який заявив про те, що готовий профінансувати для населення України заміну 30 млн ламп" , – сказала вона.

За її словами, наразі Мінекономіки працює над тим, аби до кінця року завершити необхідні процедури з Євросоюзом.

Люди віком від 18 років можуть прийти до відділення "Укрпошти" або залишити свою заявку спочатку на порталі "Дія", а потім фізично прийти до відділення "Укрпошти" та безкоштовно поміняти старі лампи розжарювання на нові LED-лампи.

Одна людина може замінити п'ять лампочок і таким чином зробити свій внесок у впровадження енергозбережних технологій у себе вдома, оскільки LED-лампи споживають у 7-8 разів менше електроенергії.

У Мінекономіки уточнили, що 40% структури споживання електричної енергії в Україні становить населення, а заміна 50 млн лампочок розжарювання може заощадити роботу одного реактора потужністю 1 МВт.

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Нагадуємо:

Єврокомісія профінансує близько 30 мільйонів світлодіодних ламп для України, про необхідність такої підтримки заявив президент Зеленський.

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