Суд перенес рассмотрение экстрадиции Жеваго на 2 февраля

Суд перенес слушания об экстрадиции бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго в Украину на 2 февраля.

Об этом сообщает французское издание Le Dauphiné Libéré.

Слушание, которое должно было состояться в этот четверг, 19 января, в апелляционном суде Шамбери, было перенесено по ходатайству защиты и генеральной прокуратуры.

Причинами такого решения является то, что часть файлов все еще ожидают перевода, а парижские адвокаты подсудимого не смогли присутствовать на слушании из-за забастовки транспорта.

До 2 февраля Жеваго останется под наблюдением судей.

Напоминаем:

27 декабря украинского бизнесмена, экснардепа Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны.

Суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте беглого украинского олигарха Константина Жеваго.

Арестованный во Франции украинский бизнесмен и бывший народный депутат Константин Жеваго покинул пост директора и вышел из совета директоров Ferrexpo.

Подозреваемый в растрате украинский бизнесмен Константин Жеваго внес залог в 1 миллион евро и вышел из под стражи, он не может покидать материковую Францию.

Французский суд в четверг, 5 января, перенес слушания по экстрадиции украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго в Украину на 19 января.

В июле 2021 г. сообщалось, что Интерпол объявил олигарха Константина Жеваго в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований.

Тогда прессслужба и адвокаты бизнесмена также отвергли эту информацию из-за отсутствия официальных подтверждений этого заявления от Интерпола.