Шурма говорит, что "Укрнафту" забрали из-за отказа помогать ВСУ. Эксруководство компании это отрицает

Фото: Офіс президента

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что национализация "Укрнафты" состоялась из-за отказа компании поставлять нефтепродукты украинской армии.

Такое заявление он сделал во Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, единственной причиной изъятия в госсобственность нескольких предприятий в рамках закона о военном положении была угроза национальной безопасности.

"Частная собственность в Украине неприкосновенна. Не стоит допускать каких-либо спекуляций. Единственная причина, почему был применен закон о военном положении в отношении отдельных компаний, – огромный риск для национальной безопасности", – сказал Шурма.

Заместитель главы ОП утверждает, что в случае с изъятием в госсобственность нефтяной компании она – отказала в поставках нефтепродуктов украинской армии.

В то же время экс-председатель правления "Укрнафты" Олег Гез назвал такую информацию ошибочной.

"Удивительно узнать новое о своей деятельности. Распространенная информация была либо ошибочной, либо точно не соответствующей действительности", - сказал он в комментарии "Нефтерынку".

"Во-первых, у "Укрнафты" не было контрактов и она не была поставщиком горючего на Минобороны, к нам они даже не обращались. Наша основная деятельность - это добыча нефти, которую по постановлению продавали на аукционах для дальнейшей переработки на едином предприятии - ПАО "Укртатнафта". Импортом горючего мы тоже не занимались", - сказал Гез.

По его словам, в то же время, с 24 февраля 2022 года по собственной инициативе в ответ на многочисленные обращения Укрнафта на системной основе оказывала помощь воинским частям и подразделениям Минобороны, терробороны и другим.

"В первую очередь - это как раз горючее, которое было на АЗС и на базах хранения. До ноября 2022 года, и я надеюсь, вам эту цифру подтвердит новое руководство, мы отгрузили без оплаты более 3 млн л нефтепродуктов. В деньгах помощи было больше 15 млн грн в месяц, это не учитывая мобилизационные задачи – предоставление на нужды обороны транспорта и другого технического оборудования", – сказал экс-руководитель.

Гез подчеркнул, что при необходимости есть возможность собрать запросы и предоставить отчеты о помощи компании.

Удивлен заявлением заместителя главы ОП и бывший председатель Наблюдательного совета "Укрнафты" Николай Гавриленко.

"Это такой болезненный вопрос по ВСУ. Все, что я могу ответить, что мне неизвестно о невыполненных обязательствах по поставкам со стороны Укрнафты каких-то объемов нефтепродуктов", - сказал он в комментарии LIGA.net.

"Ни протокольных, ни официальных фактов невыполнения требований от ВСУ я не видел... Для меня это новость", – добавил Гавриленко.

Читайте также: Из соображений обороны. Как активы Коломойского, Жеваго, Григоришина и Богуслаева перешли к государству

Напоминаем:

7 ноября ЭП сообщила, что компании, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным перейдут в собственность государства.

В тот же день о соответствующем решении официально заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, изъятые активы приобрели статус военного имущества и были переданы в управление Министерства обороны.

Отчужденные государством в начале ноября компании "Укрнафта" и "Укртатнафта" возглавил эксгендиректор сети АЗС WOG Сергей Корецкий.

После завершения военного положения эти активы могут быть возвращены владельцам или соответственно возмещена их стоимость.