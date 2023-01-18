Украина стремится добавить сталь к соглашению по экспорту зерна – Свириденко

Украина хочет расширить важное соглашение об экспорте зерна, включив в него поставки стали, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от войны с Россией.

Об этом в интервью Bloomberg заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она призвала развивать соглашение, заключенное в июле прошлого года при посредничестве ООН и Турции, которая открыла три украинских черноморских порта, для экспорта продовольствия, чтобы облегчить ситуацию на мировом рынке.

"Для нас очень важно добавить больше портов, увеличить объемы экспорта", - сказала Свириденко во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По ее словам, разблокирование дополнительных украинских портов является одной из предпосылок для роста ВВП Украины на 3% в этом году после падения почти на треть в результате российского вторжения в прошлом году.

"Мы сосредоточимся на строительстве новых хранилищ для хранения сельскохозяйственной продукции, но со стратегической точки зрения нам необходимо открыть морские порты", - сказала руководительница Минэкономики.

"Это касается не только сельского хозяйства, но и стали", - подчеркнула она.

По словам Свириденко, в прошлом году ВВП Украины сократился на 30,2%, что все еще является лучшим результатом после первоначального прогноза в 50%.

На ВЭФ Свириденко заявила, что будет обсуждать поставки оружия с партнерами "снова и снова, даже в Давосе".

"Каждый ракетный удар увеличивает давление на партнеров, и они понимают, что нужно как можно скорее предоставить оружие. Нам нужны противоракетные системы и тяжелое вооружение и от Германии", - подчеркнула она.

Свириденко также отметила, что кредит от Международного валютного фонда будет иметь решающее значение для укрепления финансирования страны в дополнение к помощи от США и ЕС. Украина намерена финализировать соглашение с МВФ в марте.

Напомним:

В ноябре "Зерновую инициативу" продлили на четыре месяца.

Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка выразил надежду, что "зерновая инициатива" может стать образцом для других товаров, в том числе металла.

В августе 2022 года в Мининфраструктуры заявляли, что в рамках работы "зернового коридора" экспорт любых других товаров, кроме продукции АПК, сейчас не планируется.

Экономическая правда