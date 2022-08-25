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Вопрос вывоза металла в рамках "зернового соглашения" сейчас не обсуждается – Мининфраструктуры

Четверг, 25 августа 2022, 16:59 - Алексей Павлыш

В рамках работы "зернового коридора" экспорт любых других товаров, кроме продукции АПК, сейчас не планируется.

Об этом в интервью ЦТС сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

"На данный момент вопрос о вывозе металла или других видов грузов в рамках "зерновой инициативы" не обсуждается. Автором "зерновой инициативы" была ООН и в рамках продовольственной безопасности речь шла именно о вывозе аграрной продукции", - заявил замминистра.

"Мы, безусловно, заинтересованы в восстановлении полноценной работы наших портов, и будем это инициировать при первой возможности", - добавил он.

Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка выразил надежду, что "зерновая инициатива" может стать образцом для других товаров, в том числе металла.

Экономическая правда

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