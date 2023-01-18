"Газу вистачить": "Нафтогаз" домовився про резервування додаткових обсягів газу на опалювальний сезон

"Нафтогаз" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовилася про фінансування та резервування додаткових обсягів природного газу на поточний опалювальний сезон.

Про це у Facebook повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.

"Чудові новини з Давосу — газу вистачить!

Домовилися про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону. Під час Всесвітнього економічного форуму World Economic Forum мав конструктивні зустрічі з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями", - написав Чернишов.

Так, за його словами, під час форуму були проведені низка зустрічей з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями.

"Із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу; з нашими західними партнерами - ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією - про фінансування закупівлі; з провідними нафтогазовими компаніями - про резервування необхідних обсягів", - розповів він.

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз України" протягом тижня залучив майже пів мільярда кубометрів газу для проходження зимового періоду за допомогою партнерів.

Так, близько 350 млн кубометрів надійде від норвезької енергетичної компанії Equinor, ще 100 млн куб. м газу закуплено за кошти ЄБРР у авторизованих продавців.

Економічна правда