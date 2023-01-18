"Нафтогаз" планує узгодити реструктуризацію боргу за євробондами до кінця місяця

У НАК "Нафтогаз України" працюють над швидким вирішенням проблем з дефолтом компанії та розраховують на досягнення домовленостей щодо реструктуризації до кінця січня.

Про це розповів голова правління НАК Олексій Чернишов в коментарі CNBC на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"До кінця цього місяця ми плануємо досягти згоди наших власників облігацій на реструктуризацію. Це зараз відбувається досить інтенсивно. Я планую протягом двох тижнів завершити цей процес", – сказав він.

НАК "Нафтогаз України" став першою українською державною компанією, яка оголосила дефолт після початку великої війни. Кінцевий термін виплат власникам єврооблігацій Нафтогазу закінчився 26 липня, але виплати проведені не були.

Нагадуємо:

За попереднього голови правління Юрія Вітренка "Нафтогаз" погодив реструктуризацію випуску єврооблігацій з погашенням у 2024 році (600 млн євро), тоді як питання щодо реструктуризації випусків єврооблігацій з погашенням у 2022 році (350 млн дол США) та у 2026 році (500 млн дол США) все ще перебуває на стадії переговорів.