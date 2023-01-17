Минцифры запускает сервис, который будет извещать украинцев, кто пересматривает их личные данные

В Украине скоро заработает сервис, с помощью которого можно будет узнать, кто просматривает личные данные.

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Революционное постановление Правительства. В скором времени сможете узнавать, кто просматривал ваши личные данные. Каждый случай будет фиксироваться в "Трембите". А вам будет приходить пуш-уведомление в Действии, что определенный государственный орган спрашивал персональные данные", – написал он.

Чиновник отметил, что "Трембита" - это система, в которой государственные реестры обмениваются данными между собой, она функционирует с 2020 года.

"Благодаря системе вы получаете качественные онлайн-услуги в Дії. Без очередей и сбора груды бумажек", – заметил Федоров.

Напоминаем:

На портале "Дія" стало доступно получение выписки из Единого государственного реестра.

На портале "Дія" вновь стала доступна информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.