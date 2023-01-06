Витяг з Єдиного державного реєстру став доступний на порталі "Дія"

На порталі "Дія" стало доступним отримання витягу з Єдиного державного реєстру.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Цифровізували один з найпопулярніших документів для підприємців. Отримуйте витяг з ЄДР без довгих очікувань і з меншим адмінзбором", – йдеться в повідомленні.

Цей документ підтверджує, що особа мала або має бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії.

"Він необхідний в багатьох життєвих ситуаціях підприємців. Наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках", – додали в Мінцифри.

Раніше витяг отримували офлайн в реєстратора, нотаріуса чи в ЦНАПах. Потрібно було сплатити адмінзбір та чекати добу.

На порталі Дія його можна отримати миттєво і за 100 грн замість 130.

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