Витяг з Єдиного державного реєстру став доступний на порталі "Дія"
На порталі "Дія" стало доступним отримання витягу з Єдиного державного реєстру.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Цифровізували один з найпопулярніших документів для підприємців. Отримуйте витяг з ЄДР без довгих очікувань і з меншим адмінзбором", – йдеться в повідомленні.
Цей документ підтверджує, що особа мала або має бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії.
"Він необхідний в багатьох життєвих ситуаціях підприємців. Наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках", – додали в Мінцифри.
Раніше витяг отримували офлайн в реєстратора, нотаріуса чи в ЦНАПах. Потрібно було сплатити адмінзбір та чекати добу.
На порталі Дія його можна отримати миттєво і за 100 грн замість 130.
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