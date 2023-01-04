Всі розділи
Укр / Рус

У "Дії" знову можна підтвердити власність нерухомості: послуга не працювала з початку війни

Середа, 4 січня 2023, 16:41 - Анастасія Жарикова

На порталі "Дія" знову стала доступною інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

У відомстві нагадали, що з початком повномасштабного вторгнення Росії держреєстри було вимкнено з міркувань безпеки. Зараз послугу на портал повернули.

Довідка з Державного реєстру речових прав підтверджує, що ви є власником квартири, будинку або земельної ділянки. Понад 1 мільйон українців отримують її щорічно.

У довідці міститься інформація з 4 основних реєстрів нерухомості:

  • державний реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • реєстру прав власності на нерухоме майно;
  • державного реєстру іпотек;
  • єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна.

Вартість послуги становить 30 гривень. Адміністративний збір можна сплатити карткою онлайн.

ВІДЕО ДНЯ
Дія
Матеріали за темою
Програма єОселя: за два дні в застосунку "Дія" подали 1700 заявок на кредити 23 грудня 2022, 19:47
У застосунку "Дія" запрацював прийом заявок на програму "єОселя" 21 грудня 2022, 16:21
У "Дію" додали дві нові послуги для ВПО 13 грудня 2022, 12:48
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті