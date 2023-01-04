У "Дії" знову можна підтвердити власність нерухомості: послуга не працювала з початку війни

На порталі "Дія" знову стала доступною інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

У відомстві нагадали, що з початком повномасштабного вторгнення Росії держреєстри було вимкнено з міркувань безпеки. Зараз послугу на портал повернули.

Довідка з Державного реєстру речових прав підтверджує, що ви є власником квартири, будинку або земельної ділянки. Понад 1 мільйон українців отримують її щорічно.

У довідці міститься інформація з 4 основних реєстрів нерухомості:

державний реєстру речових прав на нерухоме майно;

реєстру прав власності на нерухоме майно;

державного реєстру іпотек;

єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна.

Вартість послуги становить 30 гривень. Адміністративний збір можна сплатити карткою онлайн.