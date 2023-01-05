McDonald’s может уйти из Казахстана из-за сбоев поставок, вызванных войной в Украине – СМИ

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McDonald's намерен покинуть Казахстан после того, как сбои, вызванные вторжением России в Украину, покинули страну без замены российских поставок мяса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что крупнейшая сеть фастфудов в мире заберет свою торговую марку из 20-миллионной страны, граничащей с Россией на севере, только через шесть лет. Российское вторжение в прошлом году перевернуло вернувшиеся во времена бывшей советской республики глобальные цепочки поставок.

Несмотря на то, что на казахстанский бизнес не распространяются санкции против Москвы, McDonald's, покинувший Россию после вторжения, запретил местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков, сообщили источники.

24 ресторана McDonald's, принадлежащих TOO Food Solutions KZ, приостановили работу в ноябре из-за проблем со снабжением.

Собеседники агентства объяснили, что казахский бизнес не мог закупать мясные котлеты от местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и затраты на транспортировку товаров через огромную страну означали бы вести бизнес в убыток. McDonald's отказался от комментариев по ситуации.

Также судьбу McDonald's в Казахстане усложняет владелец франчайзи Кайрат Боранбаев, задержанный в марте по обвинению в растрате.

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Боранбаев, являющийся родственником бывшего президента Нурсултана Назарбаева, попавшего в немилость нового руководства страны после массовых беспорядков год назад, привез сеть фастфудов в Казахстан в 2016 году.

Напоминаем:

В ноябре стало известно, что сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's в Беларуси перейдет на российский бренд "Смачно – и точка".

Бывший McDonald's в России теперь называется "Смачно – и точка", 12 июня первые рестораны приступили к работе.

В мае McDonald's принял решение о полном выходе из России и продал свой бизнес.