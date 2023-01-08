В Казахстане подтвердили, что McDonald's ушел из-за проблем с поставками мяса из РФ

reuters

Сеть ресторанов McDonald's в Казахстане обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, но в связи с уходом сети из РФ возникла проблема с поставками сырья.

Об этом говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Там добавили, что сеть McDonald's на территории Казахстана "обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры".

Однако из-за выхода из РФ у сети возникли логистические проблемы с поставкой сырья.

"Представители McDonald`s были готовы перейти в перспективе на казахстанскую продукцию. Однако внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определенное время.

До перехода на местное сырье по просьбе представителей McDonald's министерство сельского хозяйства и другие государственные органы были и сейчас готовы оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов на территории страны.

В настоящее время казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald's, и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий. Однако, в связи с закрытием McDonald`s, запланированный аудит не состоялся", - заявили в ведомстве.

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Там добавили, что чтобы стать поставщиком сырья или полуфабрикатов для компании McDonald's, необходимо пройти сертификацию, которая предусматривает жесткие и дорогие требования ко всей цепочке производства: от кормов для животных до упаковки.

"При этом гарантии, что компания выберет того или иного поставщика - нет", - пояснили в министерстве.

Перед этим стало известно, что в Алматы и других городах Казахстана демонтируют вывески McDonald's после того, как компания решила прекратить работу в стране из-за ограничений в поставках.

Напомним:

Сообщалось, что McDonald's намерен покинуть Казахстан после того, как сбои, вызванные вторжением России в Украину, оставили страну без замены российских поставок мяса.

Экономическая правда