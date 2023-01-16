Авиалинии "Новой почты" выполнят первый рейс весной этого года

Авиакомпания Новой почты под названием Supernova Airlines получила сертификат эксплуатанта и планирует совершить первый рейс с грузами клиентов весной этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.

Авиакомпания Supernova Airlines получила Сертификат эксплуатанта под номером UA 062. Этот шаг позволяет компании начать собственные грузовые авиарейсы, и первый рейс с грузами клиентов Новая почта Глобал запланирован на весну 2023 года.

В компании говорят, что стали первым украинским перевозчиком, который выполнил все требования и получил Сертификат эксплуатанта в условиях войны.

Сейчас авиакомпания активно занимается развитием собственного флота воздушных судов. Компания уже имеет два АН-26, которые взяла на правах лизинга.

Supernova Airlines будет осуществлять рейсы из украинских международных аэропортов "Борисполь" и "Львов" после окончания войны. Пока украинское небо закрыто для полетов, авиаперевозки будут осуществляться из ближайших к Украине европейских аэропортов.

Напоминаем:

В начале февраля 2022 года авиаперевозчик оператора "Новая почта" Supernova Airlines получил первые два самолета в лизинг. Отмечалось, что скорость доставки возрастет вдвое.

Предварительно компания планировала получить сертификат эксплуатанта в апреле 2022 года и выполнить первый рейс в сентябре 2022 года.

В октябре 2021 года стало известно, что почтовый оператор "Новая Почта" запускает собственного авиаперевозчика для транспортировки международных пакетов.

Компания будет иметь собственный флот самолетов. Она войдет в структуру "Нова Пошта Глобал" и будет летать из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов".