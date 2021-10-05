Нова Пошта запускає власну авіакомпанію
Вівторок, 5 жовтня 2021, 15:17
Поштовий оператор "Нова Пошта" запускає власного авіаперевізника для транспортування міжнародних пакунків.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Авіаперевізник матиме назву Supernova Airlines. Зазначається, що компанія матиме власний флот літаків. Вона увійде до структури "Нова Пошта Глобал".
Рейси відбуватимуться з міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів".
За словами виконавчого директора "Нова пошта Глобал" Юрія Беневитського, дотепер для транспортування відправлень НП співпрацювала з іншими авіакомпаніями.
Проте обсяги відправлень значно зросли, відтак у компанії вирішили запустити власного авіаперевізника.
Економічна правда
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