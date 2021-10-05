Всі розділи
Укр / Рус

Нова Пошта запускає власну авіакомпанію

Вівторок, 5 жовтня 2021, 15:17
 
ФОТО НОВА ПОШТА

Поштовий оператор "Нова Пошта" запускає власного авіаперевізника для транспортування міжнародних пакунків.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Авіаперевізник матиме назву Supernova Airlines. Зазначається, що компанія матиме власний флот літаків. Вона увійде до структури "Нова Пошта Глобал".

Рейси відбуватимуться з міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів".

За словами виконавчого директора "Нова пошта Глобал" Юрія Беневитського, дотепер для транспортування відправлень НП співпрацювала з іншими авіакомпаніями.

Проте обсяги відправлень значно зросли, відтак у компанії вирішили запустити власного авіаперевізника.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нова пошта авіаперевезення

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Перший віце-прем'єр про ситуацію зі штрафом "Новій пошті": Завершується службова перевірка 11 серпня 2021, 12:00
Нова пошта після вибухів у поштоматах перевірятиме посилки рентгеном і собаками 30 липня 2021, 12:55
Держспоживслужба скасовує 325–мільйонний штраф "Новій пошті" 16 липня 2021, 10:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!