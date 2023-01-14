США помогут Украине в восстановлении и развитии энергетического сектора

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел онлайн-встречу с американским коллегой Дженнифер Гренголмом по восстановлению украинской энергосистемы после ракетных атак и перспективы развития возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По словам Галущенко, Украина стремится восстанавливать свою энергосистему на принципах децентрализации, устойчивости к военным вызовам, а также развития зеленой энергетики и ее атомной составляющей, как ключевой генерации.

Министры также обсудили вопросы внедрения технологий малых модульных реакторов в украинскую энергосистему.

"Наше видение: это постепенное замещение мощностей тепловой генерации, которая больше всего пострадала от российских атак, современными безуглеродными технологиями. Именно поэтому Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с США по внедрению технологий малых модульных реакторов", - отметил министр.

Добавляется, что одним из инструментов достижения этих целей стороны отметили инициативу администрации США NetZero World. Украина присоединилась к ней на Климатическом саммите COP26.

Также читайте: Мини-АЭС для Украины: спасут ли страну малые модульные реакторы, о которых упоминал Зеленский

Напомним:

Уполномоченный президента США по вопросам климата Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко анонсировали пилотный проект, в рамках которого планируют строить малые модульные ядерные реакторы (ММР).