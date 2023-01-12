ЕС не против ставки НДС в размере 10%, если исчезнут все льготы – ОП

В Офисе президента заявляют, что в Еврокомиссии предварительно не против установления в Украине НДС на уровне 10%, но при условии, что исчезнут все льготы по уплате НДС, которые действуют сейчас.

Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Ростислав Шурма во время конференции Ukraine Economic Outlook.

По его словам, Украина имеет два варианта действий для обеспечения требований ЕС о минимальной ставке налога на добавленную стоимость в размере 15% при условии снижения налога до уровня 10%.

"Первый путь таков: мы уведомили представителей ЕС о том, что хотели бы на переходный период попросить ставку НДС в размере 10%. ... Но одновременно мы обязуемся убрать все льготы по НДС, которые действуют на сегодня, потому что отдельные позиции облагаются по 7%, а некоторые вообще освобождены от уплаты НДС", - рассказал Шурма.

Заместитель председателя ОП заявил, что предварительно украинская сторона получила от Еврокомиссии сигнал о готовности пойти на такое исключение.

Заметим, что в Министерстве финансов выступают против налоговой реформы со снижением ставок и говорят о негативных последствиях от такого шага. Так, министр финансов Сергей Марченко заявил, что снижение налогов в рамках запланированной в Раде и ОП налоговой реформы должно предусматривать компенсаторы потерянных доходов госбюджета.

Кроме того, в меморандуме с Международным валютным фондом Украина четко обязалась не уменьшать налоговую базу и вернуть все довоенные налоги.

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Как объясняет Шурма, если первый вариант в конце концов заблокируют, останется опция установления на необходимом (15-20%) уровне базовой ставки НДС и одновременном введении отдельной меньшей ставки на большинство товарных позиций. Однако, как он сам признает, такой шаг будет иметь риском новые схемы "оптимизации налогов", ведь это оставляет лазейки в законодательстве.

Напоминаем:

Обновленная концепция налоговой реформы ("10-10-10"), которую курирует заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, предусматривает существенное ограничение наличных операций, в частности с помощью введения дополнительного налога на снятие наличных.

Подробнее об обновленной концепции налоговой реформы "10-10-10" читайте в статье Ярослава Винокурова: Налог на наличные и гарантия возмещения НДС: реформа "10-10-10" снова на повестке дня. Что там нового?