Казахские инвесторы выкупили дешевого долга РФ на $700 миллионов с марта

Казахские брокерские компании, которые скупали российский суверенный долг в прошлом году, провели транзакций на 1,4 млрд долларов, и преимущественно делали это от имени клиентов-резидентов Казахстана и России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка.

Так, сделки по операциям с рублевыми облигациями Минфина РФ (ОФЗ) с марта и на начало декабря были заключены на общую сумму 641,1 млрд тенге (1,4 млрд долларов). Речь идет о казахских брокерских компаниях, проводивших сделки за средства клиентов.

Почти в половине случаев брокеры оказывали услуги клиентам из Казахстана и РФ: на долю казахстанских клиентов пришлось 48,7% покупок (680 млн долл), а доля россиян составила 41,4% (580 млн долл). Агентство также сообщило, что среди других покупателей были резиденты Объединенных Арабских Эмиратов и Словакии.

Ранее Центральный депозитарий Казахстана зафиксировал стократное увеличение объема зарегистрированных еврооблигаций и ОФЗ, выпущенных Министерством финансов России. Это свидетельствует о наличии "обходного пути" для инвесторов, предоставленного Казахстаном после того, как санкции оставили многих иностранцев не в состоянии избавиться от российского долга.

Казахстанский регулятор заявил, что шесть брокерских компаний были вовлечены в торговлю российским долгом, используя как собственные деньги, так и средства клиентов. В то же время регулятор предупредил, что инвестирование в облигации ОФЗ несет повышенные риски из-за "высокого уровня волатильности на рынках ценных бумаг, низкой ликвидности, а также угрозы введения вторичных санкций, связанных с геополитической ситуацией".

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Казахские финансовые фирмы скупают российский государственный долг со значительным дисконтом у инвесторов, которые не могут выйти с рынка РФ из-за санкций и других ограничений.

В России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных санкций, которые сделали невозможным платежи зарубежным кредиторам.

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