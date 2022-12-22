Казахські брокери скуповують дешеві російські бонди у іноземних інвесторів – ЗМІ

Казахські фінансові фірми скуповують російський державний борг зі значним дисконтом у інвесторів, які не можуть вийти з ринку РФ через санкції та інші обмеження.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформованих співрозмовників.

В останні місяці деякі казахстанські брокери і банки купували або робили пропозиції щодо російських суверенних цінних паперів. Реєстрація боргу в казахстанському кліринговому центрі дозволяє покупцям отримувати купонний дохід і основну суму боргу.

Цей обхідний шлях дозволяє казахстанським фірмам отримувати швидкий прибуток для себе і клієнтів в той час, коли деякі міжнародні інвестори залишаються власниками боргу на мільярди рублів. Через обмеження, накладені на Росію і самою Росією, іноземці не можуть отримати купонні доходи та основну суму боргу за паперами, але всередині країни місцеві інвестори можуть отримувати платежі.

Центральний депозитарій Казахстану на запит Bloomberg відмовився коментувати такі операції, але повідомив про різке збільшення кількості зареєстрованих єврооблігацій і ОФЗ, випущених Міністерством фінансів Росії. Загальна кількість зросла до 42 станом на 1 листопада, в порівнянні з 3 вісьмома місяцями раніше. Найшвидше зростання відбулося у вересні, коли кількість реєстрацій зросла до 33 з 13.

Багато іноземних інвесторів з рублевими суверенними облігаціями тепер залишилися з паперами, за якими вони не можуть отримати доступ до платежів за межами Росії. Перепродаж таких облігацій означає, що іноземці можуть повернути принаймні деяку вартість.

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