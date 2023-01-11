Программа обмена лампочек: в "Дії" открыли запись на бета-тест
Сервис "Дія" открыл запись на бета-тест обмена 5 старых ламп на 5 новых - энергосберегающих.
Об этом сообщает пресс-служба "Дії".
Приобщиться могут граждане Украины в возрасте от 18 лет по ссылке.
При этом на этапе бета-теста услуга будет доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове.
"Из-за постоянных обстрелов России украинцы вынуждены экономить электроэнергию и планировать свое время по графикам отключений света. Поэтому еще один эффективный способ сэкономить потребление электроэнергии - пользоваться более экономными лампами.
По оценкам специалистов, переход на LED-лампы сократит потребление на 7-10% в моменты пиковой нагрузки. Это поможет существенно уменьшить дефицит электроэнергии в системе", - говорится в сообщении.
Условия участия в тестировании:
- 18+ лет;
- иметь РНУКПП (налоговый номер);
- ранее не получали лампочки на Укрпочте.
Напомним:
Программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы стартует с 16 января в режиме бета-тестирования.
В "Укрпочте" объяснили, что обмен ламп накаливания на новые светодиодные LED лампы будет проходить в отделениях "Укрпочты" поэтапно во всех регионах.
Экономическая правда