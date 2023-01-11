Программа обмена лампочек: в "Дії" открыли запись на бета-тест

Сервис "Дія" открыл запись на бета-тест обмена 5 старых ламп на 5 новых - энергосберегающих.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Приобщиться могут граждане Украины в возрасте от 18 лет по ссылке.

При этом на этапе бета-теста услуга будет доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове.

"Из-за постоянных обстрелов России украинцы вынуждены экономить электроэнергию и планировать свое время по графикам отключений света. Поэтому еще один эффективный способ сэкономить потребление электроэнергии - пользоваться более экономными лампами.

По оценкам специалистов, переход на LED-лампы сократит потребление на 7-10% в моменты пиковой нагрузки. Это поможет существенно уменьшить дефицит электроэнергии в системе", - говорится в сообщении.

Условия участия в тестировании:

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18+ лет;

иметь РНУКПП (налоговый номер);

ранее не получали лампочки на Укрпочте.

Напомним:

Программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы стартует с 16 января в режиме бета-тестирования.

В "Укрпочте" объяснили, что обмен ламп накаливания на новые светодиодные LED лампы будет проходить в отделениях "Укрпочты" поэтапно во всех регионах.

Экономическая правда