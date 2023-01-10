Минфин разместил ОВГЗ на 23,5 миллиарда благодаря росту спроса со стороны банков

Минфин на аукционах по продаже военных облигаций внутреннего госзайма 10 января привлек в бюджет 23,52 млрд грн (в эквиваленте) благодаря росту спроса на ОВГЗ со стороны банков.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Так, от размещения полуторагодовых облигаций удалось привлечь 20,54 млрд грн под 19,25% годовых.

Речь идет о пока единственном выпуске бенчмарк-ОВГЗ, которые НБУ разрешил банкам включать в покрытие обязательных резервов с 11 января.

Также Министерство финансов разместило гривневые полугодовые ОВГЗ на 332,56 млн грн под 14% и двухлетние бумаги на 26,51 млн грн под 19,5%.

От продажи шестимесячных долларовых облигаций с доходностью 4,25% удалось привлечь 40,17 млн долл, от продажи номинированных в евро шестимесячных ОВГЗ под 3% годовых - 29,37 млн евро.

Напомним:

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Министерство финансов на аукционах во вторник, 3 января, привлекло от размещения военных облигаций 1,078 миллиарда гривен и повысило ставки облигаций со сроком погашения 1,5 года.

Нацбанк, как и анонсировалось, предоставил возможность банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Экономическая правда