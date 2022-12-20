Обменивать лампы накаливания на LED-лампы можно будет с января в отделениях "Укрпочты"

Начало программы по бесплатному обмену лам накаливания на LED-лампы запланировано с 1 января 2023 года.

Об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

"Есть предложение правительства Украины заменить 50 млн старых лампочек на LED-лампы, мы эту инициативу озвучили нашим международным партнерам, и первым, кто присоединился к этой инициативе, стал Евросоюз, который заявил о том, что готов профинансировать для населения Украины замену 30 млн ламп" – сказала она.

По ее словам, сейчас Минэкономики работает над тем, чтобы до конца года завершить необходимые процедуры с Евросоюзом.

Люди от 18 лет могут прийти в отделение "Укрпочты" или оставить свою заявку сначала на портале "Дія", а затем физически прийти в отделение "Укрпочты" и бесплатно поменять старые лампы накаливания на новые LED-лампы.

Один человек может заменить пять лампочек и таким образом внести свой вклад во внедрение энергосберегающих технологий у себя дома, поскольку LED-лампы потребляют в 7-8 раз меньше электроэнергии.

В Минэкономики уточнили, что 40% структуры потребления электрической энергии в Украине составляет население, а замена 50 млн. лампочек накаливания может сэкономить работу одного реактора мощностью 1 МВт.

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Напоминаем:

Еврокомиссия профинансирует около 30 миллионов светодиодных ламп для Украины, о необходимости такой поддержки заявил президент Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 50 млн LED-ламп позволят сохранить около 1 ГВт электричества.