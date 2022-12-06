Жеваго за год потерял миллиард долларов состояния - Forbes

Миллиардер Константин Жеваго с 2021 года потерял 1 млрд долларов состояния: оценка уменьшилась с 2,4 млрд долл до 1,4 млрд долл на 2022 год.

Об этом говорится в оценке Forbes Украина.

Так, наибольшие потери касаются оценки компании Ferrexpo, в которую входят Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты. Оценка Ferrexpo упала с 1,37 млрд долл до 510 млн долл.

Кроме того, узнал Forbes, во власти размышляют о национализации Полтавского ГОКа в случае, если группа VS Energy, которая владела 40,9% акций компании до 2002 года, в Верховном Суде отсудит эту долю. В группу VS Energy входит группа российских олигархов - Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков. В случае, если доля в ГОКе вернется россиянам, государство сможет национализировать актив из-за связей с РФ, отметил собеседник издания в "Слуге Народа".

Также упала оценка фармкомпании Жеваго Arterium - с 310 до 210 млн долл, и портового актива "ТИС-Руда".

Напоминаем:

В понедельник, 7 ноября, ЭП сообщила, что компании, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным перейдут в собственность государства.

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В частности, речь идет о компании "АвтоКрАЗ" входящей в группу "Финансы и кредит" беглого олигарха Константина Жеваго. Предприятие занимается изготовлением большегрузных автомобилей.

В тот же день о соответствующем решении официально заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, изъятые активы приобрели статус военного имущества и были переданы в управление Министерства обороны.

После завершения военного положения эти активы могут быть возвращены владельцам или соответственно возмещена их стоимость.

Ранее Бюро экономической безопасности разоблачило горно-обогатительные комбинаты одного из олигархов в уклонении от уплаты 10 млрд грн налогов. По данным источника ЭП в БЭБ, речь идет о ГОКе Константина Жеваго