На Ставке верховного главнокомандующего обсуждали защиту банковской системы

На заседании Ставки верховного главнокомандующего обсуждался вопрос работы банковской системы и ее защиты.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Единых новостей.

Он отметил, что на последнем заседании ставки рассматривается вопрос защиты банковской сферы.

"Мы понимаем, что надо делать, чтобы эта система стабильно работала, и были даны соответствующие поручения по этому поводу. Мы сделаем все необходимое, чтобы банковская система работала, не давала сбоев, и чтобы люди понимали, что делать, если на той или иной территории произойдет какая-то проблема", - заверил Данилов.

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