Росія посилює кібератаки на Україну та союзників – Microsoft

РФ активізує свої кібератаки для здійснення тиску на джерела військово-політичної підтримки України.

Про це генеральний менеджер центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінт Воттс заявив у своєму блозі, повідомляє Bloomberg.

Воттс закликав клієнтів готуватися до нових російських кібератак взимку.

"Нещодавня атака російської військової розвідки в Польщі з використанням вірусу-вимагача, відомого як Prestige, може бути передвісником подальшого поширення кібератак Росії далі України", – зазначив Воттс.

Разом із ударами ракетами та безпілотниками по цивільній інфраструктурі України РФ також проводить "додаткові" атаки у кіберпросторі на українські та іноземні ланцюги постачання, а також операції для впливу на суспільну думку.

Ці атаки спрямовані на "підрив політичної підтримки України з боку США, ЄС і НАТО, а також на те, щоб похитнути впевненість і рішучість українських громадян".

У блозі Воттса зазначається, що поки що російські операції для підбурювання суспільної незгоди, наприклад, використовуючи високі ціни на енергоносії та інфляцію в Європі, мали обмежений вплив. Водночас вони "передвіщають те, що може стати більш широкою тактикою протягом зими".

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За словами Уоттса, російські оперативники намагаються поширювати певні наративи в Інтернеті через афілійовані з державою засоби масової інформації і акаунти в соціальних мережах, в тому числі намагаються підірвати довіру до обраних посадових осіб і демократичних інститутів.