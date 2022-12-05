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На Киевщине, Днепропетровщине и Донетчине применили экстренные отключения – ДТЭК

Понедельник, 5 декабря 2022, 18:13 - Алексей Павлыш

Из-за очередной массированной атаки РФ на объекты критической инфраструктуры в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях сейчас применены экстренные отключения.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

"Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется", - добавили в компании.

В то же время глава Киевской ОГА Алексей Кулеба заявил, что в Киевской области есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.

"В регионе продолжаются экстренные отключения. Без электричества сейчас около 40% абонентов", - подчеркнул он.

Напомним:

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В результате восьмой массированной ракетной атаки в понедельник, 5 декабря, есть попадание в объекты критической инфраструктуры, вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Экономическая правда

Киев Днипро электроэнергия война ДТЭК
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