На Киевщине, Днепропетровщине и Донетчине применили экстренные отключения – ДТЭК
Из-за очередной массированной атаки РФ на объекты критической инфраструктуры в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях сейчас применены экстренные отключения.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Графики стабилизационных отключений пока не действуют.
"Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется", - добавили в компании.
В то же время глава Киевской ОГА Алексей Кулеба заявил, что в Киевской области есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.
"В регионе продолжаются экстренные отключения. Без электричества сейчас около 40% абонентов", - подчеркнул он.
Напомним:
В результате восьмой массированной ракетной атаки в понедельник, 5 декабря, есть попадание в объекты критической инфраструктуры, вводятся экстренные отключения электроэнергии.
Экономическая правда