В Binance ответили на обвинения в работе с Ираном

В криптогиганте Binance заявили, что действительно обрабатывали транзакции, связанные с Ираном и местной биржей Nobitex, но впоследствии заблокировала все подобные операции, как только обнаружила их.

Об этом заявил руководитель глобальной команды по санкциям Binance Чагри Пойраз в интервью Forbes.

В ноябре Reuters выпустило расследование, что криптогигант Binance с 2018 года обработал иранских транзакций на сумму 8 млрд долларов, несмотря на санкции США, направленные на то, чтобы отрезать Иран от мировой финансовой системы.

Представитель биржи заявил, что эта история "действительно имела место", но, по его словам, идентифицировала проблему и сразу же остановила все связанные сделки.

"То есть на том этапе мы обнаружили и закрыли эти схемы", - утверждает топ-менеджер биржи.

"Наиболее важная вещь, которую упустило Reuters, - это то, что в криптоиндустрии ты не можешь контролировать все входящие транзакции.

Что возможно - выявить определенные "кластеры" похожих операций и проанализировать их на предмет прозрачности", - утверждает Пойраз.

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По его словам, Binance не может гарантировать, что те же средства не начнут двигаться по другим трекам. "Короткий ответ - к сожалению, нет. Поэтому наша задача - постоянно искать такие вещи и избавляться от них", - добавил топ-менеджер криптогиганта.

Ранее в Binance заявляли, что гражданам Ирана запрещено открывать аккаунт, или вести торговую активность.

"Мы постоянно обновляем процессы и технологии, когда узнаем о новых и потенциальных рисках.

Эти усилия, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени в координации с внешними поставщиками, в период с июня 2021 года по ноябрь 2022 года экспоненциально уменьшили влияние Binance на связанные с Ираном организации", - заявляли в компании.

Напомним:

Криптогигант Binance с 2018 года обработал иранских транзакций на сумму 8 млрд долларов, несмотря на санкции США, направленные на то, чтобы отрезать Иран от мировой финансовой системы, писало Reuters.

В апреле Reuters сообщило, что крупнейшая криптобиржа мира Binance в прошлом году согласилась передать Росфинмониторингу данные российских пользователей. Компания это опровергает.

Экономическая правда