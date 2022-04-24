СМИ: Binance в прошлом году согласилась передать данные клиентов спецслужбам РФ. Компания опровергает

Агентсово Reuters сообщило, что самая большая криптобиржа мира Binance в прошлом году согласилась передать Росфинмониторингу данные российских пользователей. Компания это опровергает.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Агентство пишет, что в апреле 2021 года руководитель Binance в Восточной Европе Глеб Костарев согласился передать российским спецслужбам данные клиентов компании, включая имена и адреса, "чтобы помочь бороться с преступностью".

В расследовании издания говорится, что по этим данным Росфинмониторинг планировал отслеживать переводы криптовалюты, в том числе организациям оппозиционного политика Алексея Навального.

По данным Reuters, Binance стремилась стимулировать рост своего бизнеса в РФ и прилагала усилия по налаживанию связей с российскими госорганами.

По информации агентства, Костарев написал деловому партнеру, что не считает требование передачи данных пользователей проблемой.

Как пишет агентство со ссылкой на переписку Костарева, "у него не было много опций", поскольку, чтобы работать в России, Binance нужно было "отвечать на запросы регуляторов и правоохранительных органов".

Binance заявила, что утверждения о том, что она передала данные российских пользователей Росфинмониторингу, не отвечают действительности.

В компании подчеркнули, что власти и правоохранительные органы любой страны могут запросить данные пользователя в Binance, если для этого есть юридические основания. Для этого компания разработала лендинг, и Россия в этом отношении ничем не отличается от других стран, говорят в Binance.

Binance также утверждает, что Reuters нарушило свои редакционные стандарты. Как доказательство компания опубликовала полный текст переписки с агентством – там директор по коммуникациям Патрик Хиллман отрицает наличие у компании каких-либо связей с российскими властями.

Экономическая правда