Крипобиржа Binance обработала иранских транзакций на $8 миллиардов, несмотря на санкции США – СМИ

Reuters

Криптогигант Binance с 2018 года обработал иранских транзакций на сумму 8 млрд долларов, несмотря на санкции США, направленные на то, чтобы отрезать Иран от мировой финансовой системы.

Об этом пишет Reuters.

При этом почти все средства - около 7,8 млрд долл - перетекали между Binance и крупнейшей криптобиржей Ирана Nobitex, свидетельствуют данные ведущего американского исследователя блокчейна Chainalysis.

На своем сайте Nobitex предлагает рекомендации по тому, как обойти санкции.

Три четверти иранских средств, которые прошли через Binance, были в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron, которая дает возможность пользователям скрывать свою личность.

В прошлом году в блоге Nobitex призвал клиентов использовать Tron - токен среднего уровня - для анонимной торговли без "угрозы для активов из-за санкций".

О масштабах иранских криптопотоков Binance и о том, что они продолжаются, ранее не сообщалось, отмечает Reuters.

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"Новые данные появились в то время, когда Министерство юстиции США проводит расследование возможных нарушений правил отмывания денег компанией Binance, которая доминирует в криптоиндустрии с рыночной стоимостью в 1 триллион долларов и насчитывает более 120 миллионов пользователей.

По словам юристов и экспертов по торговым санкциям, эти транзакции ставят компанию под угрозу попадания под действие американских запретов на ведение бизнеса с Ираном", - напоминает агентство.

В июле этого года Reuters обнаружило, что Binance продолжает обслуживать клиентов в Иране, и что о популярности биржи в стране знали внутри компании.

В день публикации этого расследования Binance заявила, что придерживается международных правил санкций в отношении Ирана и блокирует доступ к платформе для всех, кто там базируется.

При этом Binance не ответил на подробные вопросы о новых транзакциях, обнаруженных Reuters.

В своем заявлении пресс-секретарь компании Патрик Хиллманн сказал: "Binance.com не является американской компанией, в отличие от других платформ, которые имеют связь с теми же субъектами, попавшими под санкции США. Тем не менее, мы предприняли активные шаги, чтобы ограничить наше влияние на иранский рынок, работая с отраслевыми партнерами и внутренними инструментами".

Nobitex не ответил на вопросы для статьи Reuters. Так же как и компания Tron Network, базирующаяся на Британских Виргинских островах, и ее основатель Джастин Сан.

Reuters добавляет, что в августе 2021 года Binance объявила, что клиенты больше не смогут открывать счета и пользоваться ее услугами без идентификации.

Но с тех пор биржа обработала сделок на почти $1,05 млрд непосредственно с Nobitex и другими иранскими биржами, свидетельствуют данные Chainalysis до ноября этого года.

Представитель криптобиржи заявил, что компания требует полной проверки для всех пользователей, "а резидентам Ирана запрещено открывать или вести счет".

"Мы постоянно обновляем процессы и технологии, когда узнаем о новых рисках и потенциальных угрозах. В результате этих усилий, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени в координации с внешними поставщиками, в период с июня 2021 года по ноябрь 2022 года уязвимость Binance к организациям, связанным с Ираном, экспоненциально снизилась", - утверждает представитель Binance.

Данные, проанализированные Reuters, показывают, что с 2018 года между иранскими биржами и Binance напрямую перетекло около 2,95 миллиарда долларов США в криптовалюте.

Еще 5 миллиардов долларов криптовалюты прошли между иранскими биржами и Binance через посредников.

Регуляторы говорят, что такие "непрямые" потоки должны быть красным флагом для криптобирж - показателем возможного отмывания денег и уклонения от санкций. Пользователи криптовалют, стремящиеся замести следы, часто используют сложные методы для создания сложных цепочек криптопереводов.

Помимо токена Tron, остальные иранские транзакции были осуществлены в основных криптовалютах: bitcoin, ethereum, tether и XRP, а также в litecoin.

Binance является крупнейшим рынком для торговли Tron. Некоторые другие крупные биржи, включая регулируемые США Coinbase и Gemini, не котируют токен.

Напомним:

В апреле Reuters сообщило, что крупнейшая криптобиржа мира Binance в прошлом году согласилась передать Росфинмониторингу данные российских пользователей. Компания это опровергает.

Экономическая правда