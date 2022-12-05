АРМА передали два предприятия россиян в Ивано-Франковской области

По инициативе Государственного бюро расследований в управление АРМА суд передал два принадлежащих гражданам России предприятия в Ивано-Франковской.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По ходатайству Бюро в управление государства передали завод и производственно-складской комплекс полиэтиленовых и поливинилхлоридных труб и завод карбамидных смол общей площадью более 18 тыс. кв. м.

Ранее суд арестовал доли в уставных капиталах этих предприятий стоимостью около 70 миллионов гривен.

Следствие установило, что их фактическими владельцами являются граждане России. Они пытались скрыть это во избежание конфискации имущества в доход государства и создали оффшорную компанию, через которую контролировали производственную деятельность предприятий.

Кроме этого, указанные предприятия уклонялись от уплаты налогов. Сумма такого ущерба государственному бюджету может составлять десятки миллионов гривен.

В ГБР напомнили, что продолжают работу по выявлению и передаче государству имущества субъектов РФ. В течение года АРМА передали имущество и корпоративные права на несколько миллиардов гривен.

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Напоминаем:

Государственное бюро расследований в течение десяти месяцев года передало Нацагентству по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, имущества почти на 9 миллиардов гривен.

За два месяца объем депозитного портфеля агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) увеличился в два раза – до 1,4 млрд в гривневом эквиваленте.