За два місяці обсяг арештованих коштів на рахунках АРМА збільшився вдвічі

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Протягом двох місяців обсяг депозитного портфеля агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) збільшився у два рази – до 1,4 млрд у гривневому еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

У Нацагентстві зазначають, що станом на 1 вересня 2022 року депозитний портфель складався з 581,8 млн грн, 1,25 млн дол та 2,5 євро, що разом становило 717,4 млн у гривневому еквіваленті. Відтак, вже 1-го листопада на депозитних рахунках АРМА розміщено понад 1 108,5 млн грн, 5,2 млн дол та 3 млн євро, що становить понад 1,4 млрд у грн.

"Збільшення суми арештованих коштів на депозиті Національного агентства є важливим з огляду на те, що шляхом цих коштів АРМА купує військові облігації й таким чином фінансує оборонні потреби держави під час війни", – йдеться в повідомленні.

Відповідно Нацагентство вже придбало військові облігації на понад 450 млн грн, наразі триває підготовка до придбання цінних паперів ще понад 410 млн грн.

Додається, що найбільшим джерелом поповнення депозитних рахунків АРМА останнім часом є кошти, отримані від реалізації арештованого російського майна.

Детально про результати управління АРМА російськими активами читайте в статті: Що відбувається з конфіскованими в Україні активами росіян?, а також у відповіді керівника АРМА Якою є справжня роль АРМА в управлінні російськими активами.

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Нагадаємо:

Агентство з розшуку і менеджменту активів відмовилося оприлюднити інформацію, чи був обраний управитель активами АТ "Мотор Січ", на які було накладено арешт у березні 2021 року.

АРМА оголосило конкурси з відбору управителів для арештованих готелів, санаторіїв та баз відпочинку, які використовуватимуть для забезпечення житлом ВПО та реабілітації військовослужбовців.