ДБР з початку року передало АРМА майно та активи на майже 9 мільярдів

Державне бюро розслідувань протягом десяти місяців року передало Нацагентству з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна на майже 9 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За результатами роботи в управління АРМА передали майна на 8,93 млрд гривень, а після завершення розслідувань та оцінки їх вартість може значно зрости.

"Власність фігурантів кримінальних проваджень, що розслідує ДБР, у тому числі російських структур, вже приносить прибутки державі. Дохід, отриманий від управління переданим майном, вже перевищив 28 мільйонів 800 тисяч гривень", – зазначили в Бюро.

Зокрема, АРМА передали:

180 транспортних засобів;

47 одиниць сільськогосподарської техніки;

443 об’єкти нерухомого майна;

11 морських суден.

Загалом вартість переданого ДБР до АРМА майна у 2022 році майже у 8 раз перевищує вартість майна, переданого за аналогічний період минулого року.

Під час розслідувань ДБР виявило частки у статутних капіталах на майже 820 млн гривень, більше 7 млн 850 тис. гривень готівкових коштів та інші цінності.

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ДБР

Нагадуємо:

Протягом двох місяців обсяг депозитного портфеля агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) збільшився у два рази – до 1,4 млрд у гривневому еквіваленті.

АРМА оголосило конкурси з відбору управителів для арештованих готелів, санаторіїв та баз відпочинку, які використовуватимуть для забезпечення житлом ВПО та реабілітації військовослужбовців.