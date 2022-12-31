Маск потерял 200 миллиардов долларов своего состояния - Bloomberg

getty images

Состояние Илона Маска упало до 137 млрд против 340 млрд долларов в ноябре 2021 года из-за падения акций Tesla на 65% в 2022 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Исполнительный директор Tesla стал первым человеком в истории, который потерял 200 млрд долларов из своего состояния, зафиксировав их на отметке 137 млрд долларов в конце 2022 года.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, Маск достиг пика в 340 миллиардов долларов 4 ноября 2021 года, и он оставался самым богатым человеком в мире, пока в этом месяце его не обогнал Бернар Арно, французский магнат, стоящий за мощным производителем товаров роскоши LVMH.

В октябре 2021 года рыночная капитализация Tesla впервые превысила 1 трлн долларов, присоединившись к таким технологическим компаниям, как Apple, Microsoft, Amazon и материнской компании Google Alphabet Inc.

Теперь доминирование Tesla в отрасли электромобилей, что является основой ее высокой оценки, находится под угрозой, поскольку конкуренты догоняют ее. Компания предлагает американским потребителям редкую скидку в размере $7,500 на две самые продаваемые модели до конца года, а также, как сообщается, сокращает производство на своем заводе в Шанхае.

Акций Tesla теперь не является крупнейшим активом Маска, поскольку их падение в 2022 году составило 65%. Также он продал большую часть акций для покупки Twitter. Теперь доля Маска в его Space Exploration Technologies Corp. на 44,8 млрд долларов превышает его позицию в акциях Tesla примерно на 44 млрд долларов (у него все еще есть опционы на сумму примерно 27,8 млрд долларов). Согласно недавней подаче, Маск теперь владеет 42,2% акций SpaceX.

ВИДЕО ДНЯ

Также читайте: Как тебе такое, Twitter? Что вытворяет Илон Маск с социальной сетью

Напомним:

Владелец и гендиректор Twitter Илон Маск заявил, что проблемы у компании действительно есть, но быстрое банкротство ей не грозит.