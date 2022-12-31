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Украина импортировала по нефтепродуктопроводу "Самара - Западное направление" 114 тысяч тонн дизельного топлива из Венгрии

Суббота, 31 декабря 2022, 10:00
 
getty images

Оператор нефтетранспортной системы Украины "Укртранснафта" по итогам 2022 года заявил о реализации реверсных поставок дизельного топлива по украинскому участку нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" из Венгрии в Украину в объеме 114 тыс тонн. 

Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафта".

"В 2022 году компании удалось обеспечить реверс украинского участка нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" для поставки дизельного топлива с территории Венгрии в Украину. 

Это позволило поддержать топливный рынок Украины в кризисный момент и обеспечить наличие топлива для более 2,5 млн автовладельцев. В течение этого года нефтепродуктопроводом было перекачано 114 тыс. тонн дизельного топлива", - говорится в сообщении. 

Ранее, "Укртранснафта" подписала с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) договор на управление украинской частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" сроком на 5 лет.

Справка:

Трубопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена Советского Союза и находился в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина.

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Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "ПрикарпатЗападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали

По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.

Напомним:

Оператор нефтетранспортной системы Украины "Укртранснафта" планирует повысить плату за транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Восточную Европу в 2023 году в связи с атаками РФ на энергосистему страны.

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