Пункты пропуска на границах работают, но возможны перебои в работе из-за обесточивания

В связи с ракетными обстрелами и возможными перебоями с электроснабжением также возможна нестабильная работа электронных систем на пунктах пропуска на границе.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"По состоянию на 10.00 29 декабря пункты пропуска работают в штатном режиме. В связи с утренними ракетными ударами врага возможны перебои электроснабжения, которые будут сказываться на работе пунктов пропуска. Также возможна и нестабильная работа электронных систем контрольных служб из-за отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.

Утром в очереди выезда в Польшу во всех пунктах пропуска ожидали от 20 до 80 автомобилей, а въезд в Украину – 90 в "Шегинях" и 30 легковушек в "Угринове".

Пассажирские автобусы ожидали выезда в соседнюю страну почти во всех пунктах пропуска, очереди достигают от 2 до 10 автобусов.

На въезд в Украину в пунктах пропуска "Краковец" - 3, и в "Шегинях" - 10 автобусов.

Напоминаем:

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В ночь на 29 декабря российские войска атаковали Украину дронами, а утром – крылатыми ракетами, по всей территории Украины могут работать силы ПВО.

ООО "ДТЭК" применило экстренные отключения света в Одесской и Днепропетровские областях из-за угрозы ракетных ударов россиян, также об экстренных отключениях сообщили "Житомыроблэнерго" и "Сумыоблэнерго".

В столице в четверг, 29 декабря, из-за очередной массированной ракетной атаки на объекты критической инфраструктуры возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением.

В Харькове утром в четверг из-за очередной российской массированной ракетной атаки остановили движение метрополитена.

Из-за вражеских ракетных обстрелов утром в четверг 90% Львова осталось без электроснабжения.



В Одесской области враг во время обстрелов утром 29 декабря попал в объект энергетической инфраструктуры.