У Харкові зупинили рух метро

У Харкові вранці у четвер через чергову російську масовану ракетну атаку зупинили рух метрополітену.

Про це повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.

"Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!" – йдеться в повідомленні.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, у місті пролунала серія вибухів, по яких об’єктах є влучання та чи є постраждалі уточнюється.

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