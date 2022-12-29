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У Харкові зупинили рух метро

Четвер, 29 грудня 2022, 09:47 - Анастасія Жарикова

У Харкові вранці у четвер через чергову російську масовану ракетну атаку зупинили рух метрополітену.

Про це повідомили у пресслужбі Харківського метрополітену.

"Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!" – йдеться в повідомленні.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, у місті пролунала серія вибухів, по яких об’єктах є влучання та чи є постраждалі уточнюється.

Нагадуємо:

У ніч на 29 грудня російські війська атакували Україну дронами, а вранці – крилатими ракетами, по всій території України можуть працювати сили ППО.

ТОВ "ДТЕК" застосувало екстрені відключення світла в Одеській та Дніпропетровські областях через загрозу ракетних ударів росіян, також про екстрені відключення повідомили "Житомиробленерго" та "Сумиобленерго".

ВІДЕО ДНЯ

У столиці в четвер, 29 грудня, через чергову масовану ракетну атаку на об’єкти критичної інфраструктури можливі перебої з електроенергією та водопостачанням.

метрополітен
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Економічна правда
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