Правительство присоединило Фонд соцстрахования к Пенсионному фонду: что это изменит

Кабинет министров во вторник своим решением присоединил Фонд социального страхования к Пенсионному фонду Украины, теперь начисление субсидий будет происходить через Пенсионный фонд.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль объяснял, что такое решение нужно для повышения эффективности начисления субсидий. В правительстве заверили, что украинцам, которые уже получали субсидии, назначат их автоматически.

Такое решение Кабмин принял во исполнение принятого в сентябре 2022 года законодательства, и оно должно сэкономить государству 2-3 млрд грн в год.

Для украинцев это означает, что начисление субсидий теперь будет происходить через Пенсионный фонд, доходная и расходная части которого на 2023 год увеличены на 12,6 млрд грн.

С 1 декабря 2022 года люди могут оформить субсидии в ЦПАУ или с помощью уполномоченного представителя местной власти, через "Дію", сервисный центр Пенсионного фонда, его портал или мобильное приложение.

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Напоминаем:

Начисление субсидий будет происходить через Пенсионный фонд - Кабмин увеличивает доходную и расходную часть бюджета Пенсионного фонда на 12,6 млрд грн.