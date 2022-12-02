Призначення і нарахування субсидій буде відбуватись через Пенсійний фонд – Шмигаль

Нарахування субсидій відбуватиметься через Пенсійний фонд - Кабмін збільшує дохідну та видаткову частину бюджету Пенсійного фонду на 12,6 млрд грн.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Ми робимо систему субсидій гнучкою та ефективною, аби допомогти насамперед тим родинам, які цього найбільше потребують.

Власне для підвищення такої ефективності призначення та нарахування субсидій буде відбуватися через Пенсійний фонд України. Сьогодні маємо рішення, які дозволять Пенсійному фонду повною мірою виконувати покладені на нього нові повноваження та функції. Ми збільшуємо дохідну та видаткову частину бюджету Пенсійного фонду на 12,6 млрд грн", - пояснив прем'єр.

Всі, кому субсидії призначені, обов’язково їх отримають в повному обсязі, запевнив Шмигаль.

За його словами, також із 1 грудня люди можуть звернутися по субсидії в один із трьох зручних способів: до ЦНАПу або уповноваженого представника місцевої влади; в електронній формі через портал Дія; до сервісного центру ПФУ або через вебпортал чи мобільний застосунок Фонду.

При цьому українцям, які минулого року вже отримували субсидії, перепризначать їх автоматично.

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У Пенсійному фонді напередодні повідомили, що з 1 грудня повноваження приймати звернення на призначення житлових субсидій мають органи Пенсійного фонду України.

До цього відповідальними органами, що призначають житлові субсидії, були: Міністерство соціальної політики України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Економічна правда