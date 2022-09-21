Рада проголосувала за ліквідацію Фонду соціального страхування: кому передали функції

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3663, який передбачає зміну системи управління загальнообовʼязковим державним соціальним страхуванням.

Про це повідомив перший заступник голови парламентського комітету Ради Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Проєкт закону передбачає ліквідацію Фонду соціального страхування як юридичної особи та приєднання його до Пенсійного фонду.

Таким чином, функції соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання будуть передані до Пенсійного фонду України і його територіальних органів.

За ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 238 народних депутатів. За перше читання народні обранці голосували ще до великої війни – у листопаді 2021 року.

Автори законопроєкту у пояснювальній записці стверджують, що ліквідація Фонду соцстрахування зекономить державі до 2-3 млрд грн на рік.





