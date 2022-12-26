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На Банковой объявили следующую санкционную цель в отношении России

Понедельник, 26 декабря 2022, 18:13 - Анастасия Жарикова

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что санкционная группа работает над введением международных санкций против российской государственной атомной компании "Росатом".

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Мы еще в ноябре в рамках санкционной группы Макфола-Ермака предлагали детальный план этих санкций. Россия же продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а Росатом надеется наращивать экспортную выручку", – написал он.

Топменеджер ОП напомнил, что портфель иностранных заказов составляет "Росатома" составляет 200 млрд дол.

Так не может быть. Будем системно работать над тем, чтобы санкции против Росатома стали реальностью", – добавил он.

Напоминаем:

Российский "Росатом" ожидает роста экспорта в текущем году на 15%, портфель валютных заказов остался на уровне 200 миллиардов.

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В марте сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают наложение санкций против российской энергокомпании "Росатом", являющейся главным поставщиком горючего и оборудования для АЭС в мире.

санкции Россия атомная энергетика
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