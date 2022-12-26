У "Росатомі" заявили про збільшення експорту у 2022 році на 15%

Російський "Росатом" очікує зростання експорту цього року на 15%, портфель валютних замовлень залишився на рівні 200 мільярдів.

Про це заявив головний виконавчий директор "Росатома" Олексій Ліхачов російській газеті "Известия", передає Reuters.

"[Експорт зросте] приблизно на 15%. Але треба розуміти, що це далеко не межа", – сказав він.

Ліхачов зазначає, що зростання відбувається, в тому числі, за рахунок уже реалізованих контрактів, поставок палива, продуктів збагаченого урану, а також послуг з конверсії, а також будівництва 23 атомних енергоблоків у десятку країн.

Компанія веде переговори з Міжнародним агентством з атомної енергії щодо безпечної зони навколо окупованої Росією Запорізької АЕС України.

Нагадуємо:

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Російська державна корпорація "Росатом" створила акціонерне товариство "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС" з реєстрацією в Москві, яке має на меті керувати окупованою ЗАЕС.

У березні повідомлялось, що Сполучені Штати розглядають накладення санкцій проти російської енергокомпанії "Росатом", яка є головним постачальником пального та обладнання для АЕС у світі.