В боях с оккупантами под Бахмутом погиб один из разработчиков игры "S.T.A.L.K.E.R."

Владимир Ежов один из разработчиков украинской видеоигры "S.T.A.L.K.E.R." погиб под Бахмутом.

Об этом сообщил его брат Вячеслав Ежов в Facebook.

"Сегодня, защищая Украину, погиб мой родной брат, отец двоих детей, верный друг с искренним сердцем. Он говорил, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей. Надеюсь ты попал в лучший мир, брат", - написал Вячеслав Ежов.

Владимир работал в компании GSC GameWorld и был одним из разработчиков видеоигры S.T.A.L.K.E.R., где при создании одного из персонажей этой игры "Локи" была взята за основу его внешности.

Ранее сообщалось, что украинская студия GSC Game World, которая разработала серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., собрала $800 тыс. для поддержки Украины.

Агентство GAMEINSIDE рассказало, что после 24 февраля Владимир Ежов присоединился к Вооруженным силам Украины.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Украинская студия GSC Game World, которая разработала серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., перестала продавать свою продукцию российским пользователям.