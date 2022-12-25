Все разделы
Укр / Рус

В боях с оккупантами под Бахмутом погиб один из разработчиков игры "S.T.A.L.K.E.R."

Воскресенье, 25 декабря 2022, 12:13 - Игорь Пилипив

Владимир Ежов один из разработчиков украинской видеоигры "S.T.A.L.K.E.R." погиб под Бахмутом. 

Об этом сообщил его брат Вячеслав Ежов в Facebook.

"Сегодня, защищая Украину, погиб мой родной брат, отец двоих детей, верный друг с искренним сердцем. Он говорил, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей. Надеюсь ты попал в лучший мир, брат", - написал Вячеслав Ежов.

Владимир работал в компании GSC GameWorld и был одним из разработчиков видеоигры S.T.A.L.K.E.R., где при создании одного из персонажей этой игры "Локи" была взята за основу его внешности.

Ранее сообщалось, что украинская студия GSC Game World, которая разработала серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., собрала $800 тыс. для поддержки Украины.

Агентство GAMEINSIDE рассказало, что после 24 февраля Владимир Ежов присоединился к Вооруженным силам Украины. 

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Украинская студия GSC Game World, которая разработала серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., перестала продавать свою продукцию российским пользователям.

киберспорт война
Материалы по теме
Белорусский разработчик World of Tanks уходит из России и Беларуси 4 апреля 2022, 15:44
Отель "Днепр", где обещали киберспорт, попросил разрешение открыть казино 30 апреля 2021, 11:20
Риски, спонсоры, просмотры: семь мифов об инвестициях в киберспорт 25 марта 2021, 17:34
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте