Правительство утвердило изменения в системе блокировки налоговых накладных

Кабмин изменил Порядок приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Эти изменения направлены на усовершенствование работы системы блокировки налоговых накладных.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Эти изменения направлены на создание благоприятных условий для регистрации налоговых накладных, устранение недоразумений между налогоплательщиками и контролирующими органами и возможность государства своевременно выполнять свои обязательства перед налогоплательщиками в части возмещения НДС из бюджета, пояснили в Минфине.

Так, новыми положениями предусматривается:

расширение признака безусловной регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки, в частности, исключено из мониторинга:

налоговые накладные, в которых объем поставки не превышает 5 тыс гривен;

расчеты корректировки, в которых абсолютное значение суммы корректировки на уменьшение/увеличение суммы компенсации не превышает 5 тыс гривен.

При этом объем операций в текущем месяце по таким налоговым накладным/расчетам корректировки, не превышает 500 тыс гривен.

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Кроме этого, вводится справочник кодов налоговой информации, которая является основанием для принятия решения о соответствии налогоплательщика критериям рискованности. Коды будут определяться ГНС и размещаться на официальном веб-сайте ГНС.

Также отмечается, что показатели, по которым определяется положительная налоговая история, определены для налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения четвертой группы единого налога (сельхозпредприятия).

Кроме этого, расширен показатель положительной налоговой истории плательщика НДС относительно одновременного выполнения условий достижения объемов поставок за текущий период, в частности, увеличить требования к объему поставок с 500 тыс грн до 1 млн грн и на одного получателя с 50 000 грн до 100 000 грн.

"Первоочередной задачей является необходимость обеспечения для добросовестных плательщиков необременительного прохождения мониторинга, без лишнего вмешательства в хозяйственную деятельность и расходования времени и дополнительных ресурсов субъектами хозяйствования на представление налоговым органам значительного количества подтверждающих и уточняющих документов", - заявили в Минфине.

Напоминаем:

Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой и бизнесом наработали изменения, направленные на усовершенствование работы системы блокирования налоговых накладных.

В Министерстве финансов заявили, что причиной более жестких критериев к проверке налоговых накладных стали многочисленные манипулирования с рисковыми товарами со стороны определенных предпринимателей.

Союз украинских предпринимателей (СУП) – крупнейшее объединение независимого украинского бизнеса – заявляет о безосновательной блокировке Налоговой налоговых накладных по налогу на добавленную стоимость: обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с предложениями.

По мнению бизнеса, большинство блокировок нелогичны, выходят за пределы разумных критериев и создают препятствия именно для честного бизнеса, и абсолютно не имеют эффекта для разрушения схем уклонения от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Экономическая правда